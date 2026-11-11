Президент AMC Fight Nights Гаджиев: «Готовы помочь в организации турниров UFC в России»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, заявившего, что Россия в ближайшее время начнет работать над возвращением турниров UFC в страну.

«Главный аргумент здесь — наши атлеты. В номерном турнире могут драться Махачев, Ян. В UFC Fight Night могут выступить Волков, Павлович, Шара Буллет. Можно собрать очень серьезный состав. Сможем ли мы помочь с организацией турниров? Всегда готовы. Но насколько я знаю, у РФПИ во главе с Кириллом Дмитриевым вообще был офис, который занимался турнирами UFC в России. Наверное, эти ребята еще в состоянии все организовать сами. Но мы готовы включиться, если что», — сказал Гаджиев «СЭ».

Последний турнир UFC в России состоялся в ноябре 2019 года.