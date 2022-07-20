Алджамейн Стерлинг считает, что Оливейра победит Махачева

Действующий чемпион легчайшего дивизиона Алджамейн Стерлинг (21-3) предполагает, что Чарльз Оливейра (33-8) сможет навязать Исламу Махачеву (22-1) свою игру, нанеся ему второе поражение в карьере.

«Я никогда не делаю ставок, но если бы мне пришлось ставить деньги, то я бы поставил незначительную сумму на Оливейру, — сказал Стерлинг на своем YouTube-канале. — Почему? Потому что я видел его работу в партере как снизу, так и сверху. Когда он на ногах, то он настоящий терминатор. Он прет вперед, подключает колени, выбрасывает локти, бьет с дальней дистанции... Он опасен во всех аспектах»

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.