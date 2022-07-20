Чейл Соннен рассказал, почему UFC решила организовать бой Чимаева и Диаса

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен заявил, что поединок с Нейтом Диасом (20-13) позволит Хамзату Чимаеву (11-0) стать еще более популярным бойцом.

По мнению Соннена, в свою очередь Диас после этого боя получит то, чего так давно хотел — покинет организацию.

«Один из главных претендентов на титул дерется с Диасом, — сказал Соннен на своем YouTube-канале. — Этот бой замедлит восхождение Чимаева. Этот бой не приблизит его к титулу. Этот бой хотела именно UFC. Чимаева нужно раскрутить еще больше, и для этого нет ничего лучше, чем выступить в главном событии вечера в медиа-столице мира в Нью-Йорке. Диасу нужно провести последний бой по контракту, чтобы он смог уйти. Каждый получает то, что хочет. Но я, зритель, не хочу этого боя».

Бой Чимаева и Диаса возглавит UFC 279. Турнир должен состояться 10 сентября в Лас-Вегасе.

Чимаев занимает третью строчку рейтинга UFC в полусреднем весе. В последнем бою он победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273.

Диаса не входит в топ-15 рейтинга. Кроме того, он идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) проиграл Леону Эдвардсу (19-3).