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Сегодня, 13:06

Али Абдель-Азиз сообщил о здоровье Энтони Джонсона: «Это очень печально»

Агент Энтони Джонсона сообщил о проблемах со здоровьем у экс-бойца UFC
Давид Хачатрян
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Менеджер полутяжеловеса Bellator Энтони Джонсона (23-6) Али Абдель-Азиз заявил, что у «Рамбла» серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых он снялся с боя с чемпионом Bellator в полутяжелом весе Вадимом Немковым (15-2) в 2021 году.
«У «Рамбла» сейчас проблемы со здоровьем, — сказал Абдель-Азиз в интервью ESPN. — Это очень печально... я хочу, чтобы вы помолились за него... он духовно силен, но все же помолитесь за него... Энтони, будь сильным, многие любят тебя, и с тобой все будет хорошо. Но в данный момент с ним не все в порядке».
«Мне бы очень хотелось рассказать вам, что со мной, — писал ранее Джонсон. — Просто знайте, что мне нужны ваши молитвы. Никогда в жизни я ничего так не боялся, но благодаря поддержке друзей и семьи я остаюсь сильным».
Джонсон в последний раз дрался 7 мая 2021-го, победив Хосе Аугусто Азеведу Барроса (7-4) нокаутом во втором раунде.

ММА
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