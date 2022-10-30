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Сегодня, 11:37

Майк Перри: «Я слышал, что Чечня — опасное место»

Майк Перри сообщил, что Чимаев приглашал его в Чечню, но он отказался
Давид Хачатрян
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Бывший боец UFC Майк Перри сообщил, что Хамзат Чимаев приглашал его в Чечню, однако он отказался, потому что посчитал эту поездку опасной.

«Он [Чимаев] пригласил меня в Чечню, когда я был в России, — сказал американец в интервью Helen Yee. — Я подумал: «У меня, наверное, ничего не получится, братан». Я слышал, что это ничейная земля... не стоит туда ехать. Там наверняка есть красивые виды, но туда опасно ехать. Я слышал, что Чечня — опасное место. Именно поэтому, возможно, Хамзат и другие российские бойцы так опасны».

Перри проведет следующий бой против Магомеда Исмаилова (17-3) 10 февраля 2023-го, сообщил промоутер Владимир Хрюнов.

Хамзат Чимаев
UFC
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