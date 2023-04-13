Адесанья рассказал, о чем он думал за мгновение до того, как нокаутировать Перейру

Действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) признался, что намеренно дал Алексу Перейре (7-2) перехватить инициативу за минуту до окончания поединка.

«Я его заманивал. Я сказал себе: «Хорошо, надо дать ему поработать». Потом — бам! Я его поймал, когда он потерял бдительность. Я хотел, чтобы он чувствовал себя комфортно. Я хотел, чтобы он думал, что теперь я — груша для битья. Но, брат, я — не те парни, с которыми ты привык драться», — сказал Адесанья в видео, которое опубликовал на своем YouTube-канале.

Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.