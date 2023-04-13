Хабиб поставил Федора Емельяненко на первое место в своем топе лучших бойцов в истории
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) опубликовал в Twitter свой топ-15 лучших бойцов в истории MMA.
На первое место Нурмагомедов поместил Федора Емельяненко (40-7) и Джона Джонса (27-1).
Топ-15 лучших бойцов в истории ММА по версии Хабиба Нурмагомедова:
1. Федор Емельяненко / Джон Джонс
2. Жорж Сен-Пьер
3. Андерсон Сильва
4. Деметриус Джонсон
5. Даниэль Кормье
6. Генри Сехудо
7. Жозе Альдо
8. Камару Усман
9. Исраэль Адесанья
10. Би Джей Пенн
11. Ройс Грейси
12. Рэнди Кутюр / Кейн Веласкес
13. Дэн Хендерсон / Шогун Руа
14. Мирко Крокоп / Стипе Миочич
15. Доминик Круз / Фрэнки Эдгар
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