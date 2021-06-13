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Адесанья посвятил победу на UFC 263 убитому другу

13:10
Исраэль Адесанья. Фото USA Today Sports
Исраэль Адесанья. Фото USA Today Sports
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Чемпион среднего дивизиона Исраэль Адесанья посвятил победу на UFC 263 убитому другу Фау Вейку, который скончался в мае после нападения четырех мужчин.

Брэндон Морено победил Дейвисона Фигейредо.Морено — новый чемпион, Эдвардс еле выжил в бою с Диасом, 10-я победа Адесаньи. Что творилось на UFC 263

«Прежде всего, как сказал мой одноклубник Бред, один из наших ребят в зале, который стремился в UFC был убит. Будем говорить прямо: он был убит какими-то бандитами, которые все еще на свободе. Поэтому я хочу сказать: Фау Вейк, я люблю тебя, мужик. Вся семья Вейка — съешьте по банану. Только любовь.

Этот бой я посвящаю тебе, Фау. Даже в нашем с ним последнем спарринге он просто надрал мне задницу. Должен отдать тебе должное, Фау. Хотя я не могу отыграться, но я рад, что ты надрал мне задницу в последнем спарринге" , — сказал Адесанья после боя.

В главном событии UFC 263 Исраэль Адесанья победил итальянца Марвина Веттори единогласным решением судей. Теперь на счету новозеландца нигерийского происхождения 21 победа и 1 поражение.

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