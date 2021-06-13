Чемпион среднего дивизиона Исраэль Адесанья посвятил победу на UFC 263 убитому другу Фау Вейку, который скончался в мае после нападения четырех мужчин.

«Прежде всего, как сказал мой одноклубник Бред, один из наших ребят в зале, который стремился в UFC был убит. Будем говорить прямо: он был убит какими-то бандитами, которые все еще на свободе. Поэтому я хочу сказать: Фау Вейк, я люблю тебя, мужик. Вся семья Вейка — съешьте по банану. Только любовь.

Этот бой я посвящаю тебе, Фау. Даже в нашем с ним последнем спарринге он просто надрал мне задницу. Должен отдать тебе должное, Фау. Хотя я не могу отыграться, но я рад, что ты надрал мне задницу в последнем спарринге" , — сказал Адесанья после боя.

В главном событии UFC 263 Исраэль Адесанья победил итальянца Марвина Веттори единогласным решением судей. Теперь на счету новозеландца нигерийского происхождения 21 победа и 1 поражение.