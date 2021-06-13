Боец UFC Ридделл почтил память друга на турнире в США

Легковес UFC из Новой Зеландии Брэд Ридделл посвятил победу покойному другу и спарринг-партнеру Фау Вейку.

«Моего друга убили две недели назад, так что я бы ни в коем не проиграл сегодня. Внутри меня была движущая сила, и я очень, очень благодарен, что все еще могу ходить по этой планете», — сказал Ридделл после боя.

«Песня, под которую я выходил на бой, могла показаться вам странной. Это была моя дань уважения его семье, потому что, к сожалению, он никогда больше не сможет выходить на бой под эту песню, но я скучаю по тебе, Фау, и надеюсь, ты гордишься мной», — отметил боец.

Ридделл выступил на турнире UFC 263, который завершился сегодня в США. Соперником стал местный боец Дрю Добер, которого он одолел единогласным решением судей. Фау Вейк скончался в мае в Окленде после нападения четырех бандитов. Известно, что они все еще на свободе.