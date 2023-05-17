ACA в ближайшее время подпишет контракт с Хабибуллиным

ACA в ближайшее время намерена подписать контракт с чемпионом AMC Fight Nights в полулегкой весовой категории Глебом Хабибуллиным. Об этом сообщает MMA.Metaratings.ru.

В октябре 2022 года Хабибуллин единогласным решением судей одержал победу над Аркадием Осипяном на турнире AMC Fight Nights 115. В январе 2022-го он нокаутом победил Фурката Комилова на турнире AMC Fight Nights 108.

Всего в активе 30-летнего бойца семь побед, одно поражение и две ничьи.