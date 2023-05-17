Генри Сехудо бросил вызов Мерабу: «Давай подеремся 19 августа на UFC 292»

Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) заявил, что хочет провести следующий бой против первого номера рейтинга в легчайшем весе Мераба Двалишвили (16-4).

«Я хочу провести бой против Мераба 19 августа в Бостоне, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — Я готов выступить в соглавном событии, перед титульным поединком между Алджамейном Стерлингом и Шоном О'Мэлли. Я готов драться.

Мне без разницы, сколько раундов драться. Я думаю, наш бой украсит этот турнир. Я не против провести пять раундов. Мераб — достойный соперник, и я хочу его победить. Если я побью Мераба, я на 100 процентов подерусь с победителем пары Стерлинг-О'Мэлли".

Алджамейн Стерлинг (23-3) победил Сехудо раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Двалишвили победил Петра Яна (16-5) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.