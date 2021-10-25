ACA 131 в Москве пройдет со зрителями в COVID-free-формате

На турнир ACA 131 5 ноября в Москве будет допущено 800 зрителей. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко. Соревнования пройдут в COVID-free-формате.

Два чемпионских боя возглавят турнир. Действующий чемпион ACA в легком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов будет защищать пояс против бразильца Хакрана Диаса в главном бою вечера. 32-летний Абдулвахабов одержал 18 побед и потерпел 2 поражения. 37-летний Диас имеет в послужном списке 26 побед, 6 поражений и 1 ничью.

В со-главном бою чемпион ACA в полулегком весе Магомедрасул «Фродо» Хасбулаев проведет защиту пояса в бою с Рамазаном Кишевым. 34-летний Хасбулаев одержал 33 победы и потерпел 8 поражений. Рамазан Кишев имеет в послужном списке 17 побед и 3 поражения.

Один из популярных российских бойцов — «Уральский Халк» Иван Штырков проведет бой с Артуром Астаховым, входящим в пятерку сильнейших полутяжеловесов АСА.

Турнир пройдет 5 ноября в Москве на арене «Баскет-холл Москва». Посетить болельщикам турнир можно при предъявлении действительного QR-кода, который могут получить прошедшие полную вакцинацию, переболевшие COVID-19 или имеющие отрицательный результат ПЦР-теста, действительный 72 часа после выдачи результата.