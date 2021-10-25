Кормье: «Хабиб мог уйти с рекордом 50-0»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье поделился воспоминаниями о последнем поединке россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«В этот день год назад величайший боец ушел непобежденным и ушел абсолютным чемпионом мира, — написал Кормье в Instagram. — Скучаю по тем временам и не могу дождаться встречи с тобой в Абу-Даби. Хабиб мог уйти с рекордом 50-0, но ушел с 29-0. Никто не превзойдет это достижение».

24 октября 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В активе российского бойца 29 побед в 29 боях в MMA.