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Кормье: «Хабиб мог уйти с рекордом 50-0»

15:52
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Даниэль Кормье поделился воспоминаниями о последнем поединке россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«В этот день год назад величайший боец ушел непобежденным и ушел абсолютным чемпионом мира, — написал Кормье в Instagram. — Скучаю по тем временам и не могу дождаться встречи с тобой в Абу-Даби. Хабиб мог уйти с рекордом 50-0, но ушел с 29-0. Никто не превзойдет это достижение».

24 октября 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254. В активе российского бойца 29 побед в 29 боях в MMA.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CVbUfBkPOeR/

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