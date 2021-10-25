UFC 267: где смотреть турнир на Бойцовском острове в Абу-Даби

30 октября UFC на Бойцовском острове в Абу-Даби пройдет турнир UFC 267.

В главном бою в полутяжелом весе Ян Блахович проведет вторую защиту пояса с первым номером рейтинга Гловером Тейшейрой. Вторым по значимости поединком турнира будет Петр Ян — Кори Сэндхаген за временный пояс.

Среди самых ожидаемых боев на острове значатся также поединки Ислама Махачева, Александра Волкова и Хамзата Чимаева. Выступающий в легком весе Махачев будет биться с Дэном Хукером, тяжеловес Волков получил в соперники Марчина Тыбуру, а представитель средней весовой категории Чимаев сразится с китайцем Ли Цзянляном.

Канал «Рен ТВ» покажет два главных боя вечера: бой Петра Яна против Кори Сэндхагена за временный титул и Блаховича и Тейшейры за титул в тяжелом весе.