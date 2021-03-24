Абубакар Нурмагомедов: «У Хабиба недавно вес был 88 кг. Чтобы заслужить кофе, говорит, сначала упражнения должен сделать»

Брат чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абубакар рассказал о его текущей форме.

«Когда Хабиб прилетел, у него был вес где-то 88 кг. Сейчас 86, тренируется с нами, проводит кардио-тренировки, старается много лишнего не кушать.

Он себя в форме держит. Иногда говорит: «Чтобы я позволил себе попить кофе, делаю вот эти упражнения, надо чтобы я заработал себе на кофе». Он поддерживает всех, подбадривает, такой человек в зале должен быть.

Полноценный тренер наш Хавьер Мендес, он смотрит наши спарринги, смотрит, готовы ли мы к бою. Хабиб может провести какую-то борцовскую тренировку, кардио-тренировку, поддержать, мотивация. Бывает, после тренировок проводит какие-то упражнения: планку, отжимания, прыжки, старая школа. Он уже оставил все, пускай тренером будет", — сказал Нурмагомедов в интервью ютуб-каналу OCTAGON TV inc.

Абубакар Нурмагомедов проведет бой против Джареда Гудена 27 марта на UFC 260. Хабиб 18 марта объявил о завершении карьеры.