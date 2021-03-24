Появилось видео с убийством бойца MMA в Северной Осетии
Telegram-канал «Владикавказ лайв» опубликовал видео драки с участием российского бойца Алана Хадзиева.
Во время инцидента, который произошел в одном из ресторанов Северной Осетии в ночь на 23 марта, Хадзиев, попытавшись разнять драку, получил удар ножом в сердце.
Позже 31-летний боец скончался.
Как отмечается, неизвестный преступник нанес ножевые ранения спортсмену и еще одному посетителю заведения.
Пострадавшие были госпитализированы. Хадзиеву не удалось спасти жизнь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Камера в ресторане сняла потасовку. На видео видно, как гости заведения начали драться, а другие присутствующие пытались расцепить их.
Как пишет РЕН ТВ, по версии следствия, после инцидента родной брат Хадзиева изрезал напавшего на спортсмена и нанес ему смертельные травмы.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/kriminal/815219-kamera-sniala-smertelnyi-konflikt-s-chempionom-mma-alanom-khadzievym
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