Шон О'Мэлли: «Купил себе Теслу за 50 штук. Супербезопасная машина»

Боец легчайшего веса UFC Шон О'Мэлли (12-1) рассказал о покупке автомобился «Тесла».

«Я недавно купил себе Теслу, супербезопасная машина. Заплатил за машину, потом пару тысяч отдал за хорошие диски, еще тысячу за салон из белой кожи и вышло у меня где-то $ 42 000. 8 тысяч налог и в итоге 50 штук.

Причем, я купил ее онлайн. Через дилерский центр там нужно торчать и оформлять все часов 8. А так я зашел на сайт, клик-клик в четверг вечером, и в пятницу утром мы уже забрали тачку. Блин, салон из белой кожи делает ее просто бомбовой", — сказал О'Мэлли на своем подкасте Sean O'Malley.

О'Мэлли стартовал в UFC с четырех побед подряд, но в августе прошлого года проиграл нокаутом Марлону Вера. 27 марта О'Мэлли подерется с Томасом Алмейдой на UFC 260 в Лас-Вегасе.