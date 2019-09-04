Абдулманап Нурмагомедов: «Хотел бы, чтобы последний бой Хабиба прошел в Москве»

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов — надеется, что последний бой сына пройдет в Москве.

— Думаю, если Хабиб защищает пояс здесь — в Абу-Даби, почему бы не защитить его в Москве, — сказал Нурмагомедов-старший «СЭ». — Москва — город, интересный для мирового сообщества. В Москве есть все для проведения большого события. Я бы хотел, чтобы Хабиб провел в Москве свой последний бой, свою последнюю защиту титула. Думаю, они (UFC. — Прим. «СЭ») должны дать нам такой бой. Наши болельщики, россияне, заслуживают этого.

— Последний бой — это 30-й? Чтобы был рекорд 30-0?

— На мой взгляд, с Хабиба достаточно 30-0. На подходе есть очень хорошие молодые ребята. Думаю, этих полутора лет, которые Хабиб еще проведет в октагоне, будет достаточно, чтобы наша российская сборная стала в UFC второй. Мы сейчас уделяем все больше и больше внимания и подготовке бойцов, и инфраструктуре. У России есть потенциал, чтобы стать второй (сейчас в крупнейшем ММА-промоушене больше бойцов только из Бразилии и США. — Прим. «СЭ»).

7 сентября Хабиб Нурмагомедов в Абу-Даби проведет бой с Дастином Порье. Сейчас в активе 30-летнего российского бойца 27 побед и ни одного поражения. (Илья Андреев)