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39-летний ринг-анонсер Анчуков скончался от последствий коронавируса

00:39
Артем Анчуков. Фото Twitter
Артем Анчуков. Фото Twitter
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Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн сообщил подробности о смерти ринг-анонсера Артема Анчукова в возрасте 39 лет.

«Наш бессменный ведущий Артем Анчуков скончался в возрасте 39 лет от последствий COVID -19. На протяжении многих лет он был нашим бессменным ведущим. Энергичный, жизнерадостный и талантливый человек. Он навсегда останется в нашей памяти», — написал Финкельштейн в Instagram.

Анчуков скончался в возрасте 39 лет. Помимо работы ринг-анонсером, он также занимался актерской деятельностью, он снялся более чем в 20 фильмах и сериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей», «Мажор» и многие другие известные проекты.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CPxmT3ogPyB/

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