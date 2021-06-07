39-летний ринг-анонсер Анчуков скончался от последствий коронавируса
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Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн сообщил подробности о смерти ринг-анонсера Артема Анчукова в возрасте 39 лет.
«Наш бессменный ведущий Артем Анчуков скончался в возрасте 39 лет от последствий COVID -19. На протяжении многих лет он был нашим бессменным ведущим. Энергичный, жизнерадостный и талантливый человек. Он навсегда останется в нашей памяти», — написал Финкельштейн в Instagram.
Анчуков скончался в возрасте 39 лет. Помимо работы ринг-анонсером, он также занимался актерской деятельностью, он снялся более чем в 20 фильмах и сериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей», «Мажор» и многие другие известные проекты.
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