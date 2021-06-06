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Федор Емельяненко — о бое Хасбика против Абдурозика: «Я против таких поединков»

6 июня 2021, 21:55
Хасбик и Абдурозик. Фото Instagram
Хасбик и Абдурозик. Фото Instagram
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Российский тяжеловес Федор Емельяненко высказал свое мнение по поводу кулачных боев и, в частности, поединка дагестанского блогера Хасбуллы против таджикского певца Абдурозика.

«Честно сказать, я против таких поединков. Потому что, было время, когда ММА становилось, и кулачные бои были, но сейчас это спорт, спорт по правилам, и он имеет свое лицо.

Когда я работал в министерстве, поступало много просьб поддержать подобные мероприятия, и бои футбольных фанатов, и поединки среди покрышек и в ринге из автомобилей – кто во что горазд, так скажем – но я за то, чтобы правила вида спорта были прописаны в министерстве спорта, и контролировались», – сказал Емельяненко, отвечая на вопросы СМИ на чемпионате России по ММА в Кемерово.

Свой следующий поединок Емельяненко может провести этой осенью на турнире Bellator в Москве.

(Ислам Бабаджанов)

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