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Арман Царукян: «Я не проиграл этот бой. Теперь только вперед!»

Арман Царукян после поражения Матеушу Гамроту заявил, что не считает себя проигравшим
Давид Хачатрян
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25-летний российский боец UFC Арман Царукян (18-3) после поражения поляку Матеушу Гамроту (21-1) заявил, что не считает себя проигравшим.

«Я не проиграл этот бой. Теперь только вперед!» — написал Царукян в соцсетях.

Гамрот победил Царукяна единогласным решением судей (48-47, 48-47, 48-47) 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США. Это поражение стало для Царукяна первым со времен дебюта в UFC против Ислама Махачева (22-1) в 2019 году.

UFC
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