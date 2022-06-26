Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:05

Франсис Нганну вернется в октагон в конце декабря или начале 2023 года

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) сообщил, что планирует вернуться в октагон в декабре или начале следующего года.

«Я потихоньку восстанавливаюсь, — сказал Нганну в интервью TMZ. — Прошло всего три месяца после моей операции, так что я все еще хожу на физиотерапию. Если восстановление пойдет по плану, то я вернусь в клетку к концу года. Думаю, в конце декабря или начале следующего года».

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме (США). На данный момент 35-летний камерунец восстанавливается после операции на колене.

Франсис Нганну
0
Читайте также
Дыхательные упражнения и гимнастика для расслабления: пять техник из йоги
«Пробил ему два лоу-кика и пенальти в голову. Думал, что убил». Боксер Василий Войцеховский — о фанатском прошлом, вере и татуировке «Спаси и сохрани»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умар Нурмагомедов: «Манесс крепкий пацан, хороший. Не хотел его даже бить руками»

Арман Царукян: «Я не проиграл этот бой. Теперь только вперед!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости