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Сегодня, 16:53

Джимми Ривера назвал бой против Петра Яна самым тяжелым в карьере в UFC

Давид Хачатрян
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32-летний боец UFC Джимми Ривера (32-5) рассказал, что за всю 7-летнюю карьеру в UFC самый тяжелый бой ему дал бывший чемпион организации в легчайшем весе Петр Ян (16-3).

«Самый тяжелый бой в UFC мне дал Петр Ян, — сказал Ривера в интервью Just Scrap Radio. — Помню, что допускал ошибки. Когда я вел, то за 30 секунд до конца раунда расслабился и пропустил удар, который не видел. Это было жестко».

Ян победил Риверу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27) 8 января 2019 года на UFC 238.

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