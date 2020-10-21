Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя против Джастина Гэтжи заявил, что не думает о возможном личном рекорде — 30-0. На данный момент 32-летний россиянин одержал 28 побед за карьеру.

— Я не люблю говорить о 30-0. Нужно сфокусироваться на Гэтжи, а не думать, что будет завтра. Что будет у UFC дальше, нужно спросить у Уайта, — сказал Хабиб на пресс-конференции.

Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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