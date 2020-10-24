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«Я хотела продолжать бой, но мне не дали возможности». Джоджуа показала фото после поражения

20:27
Лиана Джоджуа. Фото Instagram
Лиана Джоджуа. Фото Instagram
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В рамках турнира UFC 254 завершился бой Лианы Джоджуа и Миранды Маверик. Ближе к концу первого раунда Маверик нанесла тяжелый удар локтем навстречу, после чего у Джоджуа открылось сильное кровотечение из рассечения на носу. В перерыве доктор осмотрел повреждение Лианы и принял решение остановить бой.

«К сожалению, и такое случается. Я хотела продолжать бой, но мне не дали возможности», — подписала пост в Instagram грузинка.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Посмотреть главный бой вечера в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ (начало трансляции — 22.30 мск).

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): дата боя UFC 254, когда главный бой турнира, где смотреть, новости, обзоры, прогнозы, видео и трансляция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: бой года UFC




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