«Я хотела продолжать бой, но мне не дали возможности». Джоджуа показала фото после поражения

В рамках турнира UFC 254 завершился бой Лианы Джоджуа и Миранды Маверик. Ближе к концу первого раунда Маверик нанесла тяжелый удар локтем навстречу, после чего у Джоджуа открылось сильное кровотечение из рассечения на носу. В перерыве доктор осмотрел повреждение Лианы и принял решение остановить бой.

«К сожалению, и такое случается. Я хотела продолжать бой, но мне не дали возможности», — подписала пост в Instagram грузинка.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Посмотреть главный бой вечера в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ (начало трансляции — 22.30 мск).