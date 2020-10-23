Тренер Хабиба пожаловался на сумасшедшую фанатку из России

Тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Хавьер Мендес — рассказал в интервью «СЭ», что его донимает фанатка бойца из России.

— У Хабиба довольно эмоциональные болельщики. Вы когда-нибудь сталкивались с ненормальным его фаном, который преследовал вас в Instagram или реальной жизни?

— Да, есть одна очень нехорошая женщина. Она постоянно оскорбляет меня, называет «жирным мексиканским у*****, сукиным сыном, грязным животным» и еще кучей всяких слов. Я думаю, ей нужна помощь. Она постоянно пишет мне в Instagram, я блокирую ее, но она создает новые аккаунты, снова называет меня грязным животным, говорит, что все мексиканцы — мусор.

— Она из Дагестана?

— Она из России, не знаю, откуда точно. Ей нужна помощь. Я смеюсь больше над этим, не воспринимаю ее всерьез, потому что ментально она... Ей нужна помощь. Но определенно, да, на меня часто выходят фаны Хабиба, скажем так. 99, 9% из них дарят мне любовь, но у оставшихся, как правило, какие-то проблемы с головой, как у этой бедной леди из России.

24 октября Нурмагомедов (28-0) проведет бой с американцем Джастном Гэтжи (22-2). Поединок пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 254. (Никита Горшенин)

Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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