«С такими борцами Гэтжи не сталкивался». Чимаев верит в победу Хабиба

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев считает, что россиянин Хабиб Нурмагомедов победи американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254.

— Думаю, Хабиб заберет этот бой, — приводит пресс-служба UFC слова Чимаева. — Потому что Хабиб слишком сильный, выносливый, с характером. Гэтжи тоже не промах, с характером, такой же отбитый парень в голове. Хабиб затащит. 70 на 30. Гэтжи может попасть, сильный у него удар. Может только так выиграть. Думаю, с такими борцами Гэтжи не сталкивался.

Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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