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Реакция игроков «Спартака» на победу Нурмагомедова

01:03
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Московский «Спартак» задержался в Краснодаре после победы в 12-м туре чемпионата России (3:1), чтобы посмотреть трансляцию поединка за звание чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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