Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Хабиб – Гэтжи

Рахмонов победил в дебютном бою в UFC

19:54

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби проходит турнир UFC 254.

В рамках предварительно карда дебютный бой провел казахстанский полусредневес Шавкат Рахмонов (13-0-0 в MMA). Он одержал победу в первом раунде, поймав в удушающий захват бразильца Алекса Оливейру (22-9-1).

Таким образом, Рахмонов одержал 13-ю победу в профессиональной карьере и успешно дебютировал в UFC. 26-летний казахстанец по-прежнему остается непобежденным. Что касается его соперника, то для Оливейры это поражение стало уже девятым. Добавим, что бразилец провел в UFC 18 боев, из которых выиграл 11.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Посмотреть главный бой вечера в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ (начало трансляции — 22.30 мск).

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): дата боя UFC 254, когда главный бой турнира, где смотреть, новости, обзоры, прогнозы, видео и трансляция

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: бой года UFC




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир