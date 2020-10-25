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«Пусть Бог и дальше благословит его». Джон Джонс поздравил Хабиба с завершением карьеры

01:13

Первый номер рейтингов UFC среди бойцов всех весовых категорий Джон Джонс поздравил Хабиба Нурмагомедова с завершением карьеры. Российский боец после победы над Джастином Гэтжи? на UFC 254 объявил об уходе.

«Хочу поздравить Хабиба с выдающейся карьерой. Я знаю, что сейчас он невероятно гордится своим отцом и миллионами поклонников по всему миру. Пусть Бог и дальше благословит его в его путешествии», — написал Джонс.

Хабиб Нурмагомедов за карьеру в UFC провел 29 боев, в которых одержал 29 побед.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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