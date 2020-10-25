«Пусть Бог и дальше благословит его». Джон Джонс поздравил Хабиба с завершением карьеры

Первый номер рейтингов UFC среди бойцов всех весовых категорий Джон Джонс поздравил Хабиба Нурмагомедова с завершением карьеры. Российский боец после победы над Джастином Гэтжи? на UFC 254 объявил об уходе.

«Хочу поздравить Хабиба с выдающейся карьерой. Я знаю, что сейчас он невероятно гордится своим отцом и миллионами поклонников по всему миру. Пусть Бог и дальше благословит его в его путешествии», — написал Джонс.

I want to congratulate Khabib for an outstanding career. I know he made his father along with millions of fans around the world incredibly proud today. May God continue to bless him on his journey. — BONY (@JonnyBones) October 24, 2020

Хабиб Нурмагомедов за карьеру в UFC провел 29 боев, в которых одержал 29 побед.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254