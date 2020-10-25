Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье прокомментировал решение россиянина Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру после победы в титульном бою над Джастином Гэтжи.

«Поздравления величайшему чемпиону в истории UFC. Какая карьера. Мы будем вечно благодарны за то время, что нам довелось провести с тобой, мой брат. 29-0. Непобедимый», — написал Кормье в Twitter.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде после успешного удушающего приема.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254