«Поздравления величайшему чемпиону в истории UFC». Кормье — о карьере Хабиба
01:14
Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье прокомментировал решение россиянина Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру после победы в титульном бою над Джастином Гэтжи.
«Поздравления величайшему чемпиону в истории UFC. Какая карьера. Мы будем вечно благодарны за то время, что нам довелось провести с тобой, мой брат. 29-0. Непобедимый», — написал Кормье в Twitter.
32-летний Нурмагомедов одержал победу над Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде после успешного удушающего приема.
Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция
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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры
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