Перед боем с Гэтжи Хабиб пропустил 2 недели тренировочного лагеря из-за паротита

Тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес назвал тренировочный лагерь перед боем с Джастином Гэтжи самым худшим. Как сообщил в Twitter обозреватель Кевин Йоле, перед тем, как сломать палец на ноге, у россиянина был паротит, из-за которого спортсмен пропустил 2 недели в середине сентября.

На турнире UFC 254 Хабиб победил Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. Его статистика в MMA стала 29-0, после чего российский боец объявил о завершении карьеры.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254