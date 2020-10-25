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Перед боем с Гэтжи Хабиб пропустил 2 недели тренировочного лагеря из-за паротита

01:56

Тренер российского бойца Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес назвал тренировочный лагерь перед боем с Джастином Гэтжи самым худшим. Как сообщил в Twitter обозреватель Кевин Йоле, перед тем, как сломать палец на ноге, у россиянина был паротит, из-за которого спортсмен пропустил 2 недели в середине сентября.

На турнире UFC 254 Хабиб победил Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. Его статистика в MMA стала 29-0, после чего российский боец объявил о завершении карьеры.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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