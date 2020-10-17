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«Он не заслуживает моего внимания». Хабиб — о реванше с Конором

16:55
Хабиб Нурмагомедов (справа) победил Конора Макгрегора на турнире UFC 6 октября 2018 года. Фото AFP
Хабиб Нурмагомедов (справа) победил Конора Макгрегора на турнире UFC 6 октября 2018 года. Фото AFP
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Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил шансы провести реванш с Конором Макгрегором.

«Я уже победил его, почему я должен драться с ним? — приводит слова Хабиба MMA Junkie со ссылкой на Yahoo Sports. — Скажите ему, что я занят, и все. Не думаю, что Конор получит титульный шанс когда-либо. Он не сосредоточен, он много пьет и бьет стариков. Он не заслуживает моего внимания. Просто забудьте о нем».

Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором прошел на турнире UFC 229 Лас-Вегасе 6 октября. Тогда россиянин в четвертом раунде победил соперника болевым приемом и защитил титул чемпиона.

24 октября Хабиб проведет защиту титула в поединке с Джастином Гэтжи на UFC 254.

«СЭ» ведет онлайн турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный поединок вечера и основной кард шоу 24 октября в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): дата боя UFC 254, когда главный бой турнира, где смотреть, новости, обзоры, прогнозы, видео и трансляция

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