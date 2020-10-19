«Обещаю: я не поведу себя как c***а». Гэтжи предостерег Хабиба

Американский боец Джастин Гэтжи (22-2) в интервью МИЦ «Известия» пообещал, что Хабиб Нурмагомедов (28-0) в поединке с ним будет находиться в постоянной опасности.

Бой между Гэтжи и Хабибом возглавит турнир UFC 254, который пройдет в Абу-Даби 24 октября. Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе.

«Я могу пообещать, что 24 октября не поведу себя как сучка, — сказал Гэтжи. — Я буду представлять настоящую опасность, и она станет частью этого боя. Все 25 минут Хабиб будет в опасности».

Турнир UFC 254 с титульным боем Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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