Российский полутяжеловес Магомед Анкалаев после победы на турнире UFC 254 нокаутом в первом раунде над Ионом Куцелабой прокомментировал исходя поединка.

«Какие эмоции? Хотел поставить точку в нашем противостоянии с Куцелабой, — рассказал Анкалаев в эфире UFC Russia. — Я выполнил свою работу, порадовал тренеров. В общем, задача выполнена.

Я чувствовал, что он медленно двигался, поймал его на противоходе и закончил бой.

Многие говорили, что прошлый бой закончили рано? Мне и самому было интересно, кто из нас сильнее. Никакой суеты не было, только спорт», — сказал после боя Анкалаев.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Посмотреть главный бой вечера в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ (начало трансляции — 22.30 мск).