Ибрагимович будет болеть за Хабиба в бою против Гэтжи

Известный футболист, форвард «Милана» Златан Ибрагимович будет следить за титульным боем между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи и собирается болеть за 32-летнего россиянина.

39-летний швед опубликовал в сториз своего Instagram видеофрагмент выступления Нурмагомедова на пресс-конференции перед поединком с ирландцем Конором Макгрегором, который состоялся в октябре 2018 года и завершился победой Хабиба.

Instagram Ибрагимовича. Фото Instagram

Турнир UFC 254 с титульным боем Нурмагомедов — Гэтжи пройдет на Бойцовском острове в ОАЭ. Дата — суббота, 24 октября, время начала основного карда — 21.00 (мск).

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

Уникальный проект «СЭ». Путь Хабиба в UFC: все соперники, обзор и видео боев Дагестанского орла