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Хабиб прибыл на арену на бой с Гэтжи на UFC 254

22:06
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На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир UFC 254. В главном событии вечера россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет третью защиту титула — противостоять ему будет временный чемпион легкого веса Джастин Гэтжи.

Нурмагомедов уже прибыл на арену, где пройдет поединок.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Посмотреть главный бой вечера в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ (начало трансляции — 22.30 мск).

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): дата боя UFC 254, когда главный бой турнира, где смотреть, новости, обзоры, прогнозы, видео и трансляция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: бой года UFC




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