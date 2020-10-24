Хабиб прибыл на арену на бой с Гэтжи на UFC 254

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир UFC 254. В главном событии вечера россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет третью защиту титула — противостоять ему будет временный чемпион легкого веса Джастин Гэтжи.

Нурмагомедов уже прибыл на арену, где пройдет поединок.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Посмотреть главный бой вечера в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ (начало трансляции — 22.30 мск).