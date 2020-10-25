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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА   //    Хабиб – Гэтжи

Хабиб после боя с Гэтжи хромая сел в вертолет

08:55
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Российский боец ММА Зубайра Тухугов в сторис Instagram опубликовал видео, на котором чемпион промоушена Хабиб Нурмагомедов хромая садится в вертолет. Россиянин победил Джастина Гэтжи во 2-м раунде на турнире UFC 254, одержал 29-ю победу в 29 боях в MMA и завершил карьеру.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Хабиб за три недели до боя сломал ногу.

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): главное о бое UFC 254, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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