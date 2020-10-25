Хабиб после боя с Гэтжи хромая сел в вертолет

Российский боец ММА Зубайра Тухугов в сторис Instagram опубликовал видео, на котором чемпион промоушена Хабиб Нурмагомедов хромая садится в вертолет. Россиянин победил Джастина Гэтжи во 2-м раунде на турнире UFC 254, одержал 29-ю победу в 29 боях в MMA и завершил карьеру.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что Хабиб за три недели до боя сломал ногу.