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Уайт рассказал, что за три недели до боя с Гэтжи Хабиб сломал ногу

01:09
Хабиб Нурмагомедов. Фото Twitter
Хабиб Нурмагомедов. Фото Twitter
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Президент UFC Дана Уайт заявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи, несмотря на перелом двух пальцев и одной кости в ноге.

«Нам повезло, что мы увидели его бой сегодня после того, через что он прошел. Оказывается, за три недели до боя он попал в больницу, так как сломал ногу. У него был перелом двух пальцев и одной кости в ноге. Об этом мне рассказали в его команде», — цитирует Уайта MMA Jumkie.

Нурмагомедов на турнире UFC 254 в Абу-Даби удушающим приемом во втором раунде победил Гэтжи, в третий раз защитив титул чемпиона организации в легком весе.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов: победа над Гэтжи, 29-0 и завершение карьеры




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