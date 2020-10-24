Хабиб показал, как проводит последние часы перед боем с Гэтжи

Российский боец Хабиб Нурмагомедов опубликовал у себя в Instagram видео в преддверии титульного поединка за пояс UFC в легком весе против американца Джастина Гэтжи.

Нурмагомедов показал, что происходит с ним за 13 часов до боя.

«С утра потренировались, попотели. Обстановка такая короче, нормальная», — сказал в видео Хабиб.

Из Instagram Хабиба Нурмагомедова pic.twitter.com/StMFw8vqf3 — dolvya (@dolvya1) October 24, 2020

«СЭ» ведет онлайн трансляцию UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Главный бой турнира и поединки основного карда в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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