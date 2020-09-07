Хабиб Нурмагомедов: «В ударной технике я на голову выше Гэтжи»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью МИЦ «Известия» заявил, что намного превосходит Джастина Гэтжи не только в борьбе, но и в ударной технике. Бой между ними состоится 24 октября на турнире UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ).

— Этот бой очень интересный — для меня самого, — сказал Хабиб. — Мне интересно, какой он в партере. Мы ни с кем не видели его в партере. По выносливости я считаю себя на две головы выше него. А вот в ударке... Многие недооценивают мою ударку. Я 12 лет выступаю в профессионалах. И за это время у меня ни царапинки, ничего такого не было. А Джастина Гэтжи два раза нокаутировали. Очень много урона ему наносили. Он очень крепкий, стойкий боец. Но в душе я верю, что я на голову выше его в ударной технике.

— Если взять всех ваших соперников, на какое место вы бы поставили Гэтжи по уровню? Первое, второе, третье?

— По защите от борьбы — он на первом месте. По выносливости он в тройку не входит — и я намерен показать это в бою. А уровень его партера — это большой вопрос. Мы никогда не видели, какой он в партере. Уже во время боя буду тестировать.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в ММА (12-0 в UFC). У 31-летнего Гэтжи — 22 победы и 2 поражения (5-2 в UFC ).

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