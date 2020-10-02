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Хабиб назвал прием, которым хочет одержать победу над Гэтжи

12:25
Хабиб Нурмагомедов. Фото USA Today Sports
Хабиб Нурмагомедов. Фото USA Today Sports

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов во время онлайн-пресс-конференции рассказал, каким приемом хочет победить Джастина Гэтжи.

— Как я планирую завершить бой? У меня есть хорошая гильотина, которую я делаю левой рукой, — сказал Нурмагомедов. — Еще у меня есть хорошая кимура. У меня много приемов. Я еще не полностью раскрылся в UFC, знаю, на что способен. Хотелось бы сделать гильотину в третьем раунде. Полностью перебить его, заставить устать, перевести, поработать граунд-энд-паунд, а затем, когда он пристанет, прижать его к сетке и задушить. Я заставлю его устать. Планирую завершить бой в третьем или четвертом раунде.

24 октября Хабиб (28-0) проведет бой с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби.

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): дата боя UFC 254, когда главный бой турнира, где смотреть, новости, обзоры, прогнозы, видео и трансляция

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