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Гэтжи прибыл в ОАЭ на бой с Хабибом. Поединок UFC 254 — через неделю

17 октября 2020, 17:02
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Американский боец Джастин Гэтжи прилетел в ОАЭ на турнир UFC 254. Его бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым возглавит шоу в следующую субботу, 24 октября. Вечер единоборств примет «Бойцовский остров» на острове Яс около Абу-Даби.

«Приземлился и получил первую встряску на острове Яс. Экипаж самолета и персонал отеля великолепны, они сделали мое путешествие легким и комфортным», — написал спортсмен в Instagram.

«СЭ» ведет онлайн турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи (текстовая трансляция здесь). Главный поединок и основной кард шоу в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): дата боя UFC 254, когда главный бой турнира, где смотреть, новости, обзоры, прогнозы, видео и трансляция

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