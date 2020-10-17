Американский боец Джастин Гэтжи прилетел в ОАЭ на турнир UFC 254. Его бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым возглавит шоу в следующую субботу, 24 октября. Вечер единоборств примет «Бойцовский остров» на острове Яс около Абу-Даби.

«Приземлился и получил первую встряску на острове Яс. Экипаж самолета и персонал отеля великолепны, они сделали мое путешествие легким и комфортным», — написал спортсмен в Instagram.

«СЭ» ведет онлайн турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи (текстовая трансляция здесь). Главный поединок и основной кард шоу в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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