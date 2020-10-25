Гэтжи после поражения от Хабиба рассказал о планах на будущее

Американский боец Джастин Гэтжи после поражения от Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 254 рассказал о своих планах на 2021 год. Американец готов уже в ближайшие месяцы провести новый поединок.

— Мои планы? 6-8 недель нужно отдохнуть дома, — сказал Гэтжи. — Надеюсь, не отъемся существенно за это время. Я говорил уже, что у меня остается 5 поединков. Один из них прошел, и я готов дальше драться, заряжен на это. Готов вернуться как можно скорее, потому что когда тебя задушили нет никаких серьезных последствий для здоровья.

Хабиб Нурмагомедов за карьеру в UFC провел 29 боев, в которых одержал 29 побед. Он объявил, что теперь принял решение завершить карьеру.

Хабиб — Гэтжи: онлайн главного боя UFC 254