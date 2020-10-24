Американка Лорен Мерфи прокомментировала победу удушающим приемом во втором раунде турнира UFC 254 над Лилией Шакировой. Поединок состоялся в наилегчайшем весе (до 56,7 кг).

«Какие ощущение от первого сабмишена в карьере? Это невероятно! — сказала Мерфи в эфире UFC Russia. — Я очень рада находиться здесь, в Абу-Даби, еще более рада своей победе.

Как выиграла? Увидела, что Шакирова начала меня близко подпускать, сначала оказалась сверху нее, а потом и провела «замок». Это вынудило соперницу сдаться. Мой любимый Хьюстон, слышишь, я обещаю, что это мой не последний успех!", — заявил Мерфи после боя.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Посмотреть главный бой вечера в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ (начало трансляции — 22.30 мск).