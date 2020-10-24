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«Это невероятно!» Мерфи — о победе над Шакировой

22:02

Американка Лорен Мерфи прокомментировала победу удушающим приемом во втором раунде турнира UFC 254 над Лилией Шакировой. Поединок состоялся в наилегчайшем весе (до 56,7 кг).

«Какие ощущение от первого сабмишена в карьере? Это невероятно! — сказала Мерфи в эфире UFC Russia. — Я очень рада находиться здесь, в Абу-Даби, еще более рада своей победе.

Как выиграла? Увидела, что Шакирова начала меня близко подпускать, сначала оказалась сверху нее, а потом и провела «замок». Это вынудило соперницу сдаться. Мой любимый Хьюстон, слышишь, я обещаю, что это мой не последний успех!", — заявил Мерфи после боя.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию турнира UFC 254 Хабиб — Гэтжи. Посмотреть главный бой вечера в прямом эфире можно на телеканале РЕН ТВ (начало трансляции — 22.30 мск).

Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гэтжи (Гейджи): дата боя UFC 254, когда главный бой турнира, где смотреть, новости, обзоры, прогнозы, видео и трансляция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи: бой года UFC




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