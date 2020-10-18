Временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гэтжи рассказал, в чем отличие между его предыдущим соперником, Тони Фергюсоном, и предстоящим оппонентом, Хабибом Нурмагомедовым.

— Я наношу людям повреждения, даже если промахиваюсь, — приводит MMAJunkie слова Гэтжи. — За 25 минут боя я в любом случае нанесу сопернику травмы. Суть в том, что Фергюсону нравятся такие поединки, а Хабиб этого точно не любит. Главное для него — избежать травм. Интересно будет взглянуть на его реакцию, когда я впервые серьезно попаду по нему. Я наношу повреждения до кончиков нервов, бью кость в кость. Конечно, Хабиб и раньше пропускал удары, но я не думаю, что он раньше получал такие атаки по корпусу и удары ногами.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи состоится в субботу, 24 октября в рамках турнира UFC 254. Турнир стартует в 21.00 по московскому времени. Выход Хабиба и Гэтжи в октагон ожидается около 23.00.

«СЭ» ведет онлайн главного боя UFC 254 Хабиб — Гэтжи (текстовая трансляция здесь). Поединок в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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