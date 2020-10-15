Чел Соннен: «Хабиб позвонил и сказал: «Буду рассматривать Чэндлера как первого претендента, если он победит Ислама»

Бывший претендент на пояс UFC в среднем и полутяжелом весах Чел Соннен рассказал о недавнем телефонном разговоре с Хабибом Нурмагомедовым.

«Мне только что звонил Хабиб. Он никогда не звонил мне раньше, а тут набрал и говорит: «Чел, я посмотрел твои видео и хочу тебе кое-что сказать. Мне важно прояснить это. Нет другого такого близкого мне человека, как Ислам Махачев.

И я заявляю тебе прямо сейчас. Если Майкл Чэндлер победит Ислама, я буду рассматривать его как претендента номер один. И я хочу, чтобы ты донес это до людей». И я сказал Хабибу: «Хабиб, я донесу, но скажу, что ты позвонил мне лично и сказал об этом». И Хабиб сказал: «Договорились. Доведи эту информацию до людей». Больше мы ничего не обсуждали, я пересказал вам в точности весь наш разговор», — сообщил Соннен на своем Youtube-канале.

24 октября 32-летний Нурмагомедов (28-0) проведет третью защиту титула в легком весе против Джастина Гэтжи (22-2) на UFC 254. Участвующий в этом же карде Ислам Махачев (18-1) на данный момент не имеет соперника после снятия с турнира Рафаэля Дос Аньоса.

34-летний дебютант UFC Майкл Чэндлер (21-5) заявлен как запасной боец на главный бой UFC 254 на случай снятия одного из участников титульного поединка. Также, в недавнем интервью ESPN бывший временный чемпион в легком весе Тони Фергюсон (25-4) сообщил, что промоушен предлагал ему принять бой с Чэндлером на 254-м номерном турнире.

«СЭ» ведет онлайн главного боя UFC 254 Хабиб — Гэтжи (текстовая трансляция здесь). Поединок в прямом эфире можно будет увидеть на телеканале РЕН ТВ.

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