Король вернулся

На Бойцовском острове в Абу-Даби прошла пресс-конференция к UFC 257 с участием четырех бойцов из самой верхушки карда: Конора Макгрегора, Дастина Порье, Дэна Хукера и новичка промоушена Майкла Чэндлера.

За все время Конора в UFC мы видели три типа его эмоционального состояния на пресс-конференциях:

— вдохновенный артист, с огромным выбросом положительной агрессии и пулеметным остроумием (2013-2016);

— нервный, ядовитый, отрицательно агрессивный спикер (такое мы видели только раз — на пресс-конференции с Хабибом);

— холодный, доброжелательный бизнесмен с короткими проблесками былого озорства и задора, больше не желающий отдавать всю свою нервную энергию для развлечения публики (последние два боя против Ковбоя и нынешний с Порье).

Макгрегор по-прежнему может, по выражению Дэна Хукера, «выбросить тебя в урну одной строчкой», но он больше не хочет прилагать нужное для этого энергетическое усилие. Тем не менее на прошедшей пресс-конференции все равно было что послушать. Ниже — самые интересные моменты.

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Конор защищает Дастина и налаживает дружеский обмен продукцией

Журналист: «Дастин, вы никогда не дрались в бокс-матче за 100 миллионов долларов, у вас нет своего бренда виски...»

Конор Макгрегор: «Зато у Дастина есть Hot Sauce (компания по производству острых соусов. — Прим. «СЭ»). Мне очень нравятся эти соусы».

Дастин Порье: «Подарю тебе бутылочку».

Конор Макгрегор: «А я тебе — бутылочку Proper Twelve».

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Дана Уайт о том, как продаются PPV к турниру

— PPV на этот турнир идут хорошо, отлично даже. А впрочем, с начала пандемии у нас что, были плохие продажи PPV? Все номерные с начала пандемии продавались лучше ожиданий.

Конор опровергает мнение о его проблемах с кардио

— Мои проблемы с выносливостью — это миф. В первом бою с Диазом я дрался в полусреднем спустя всего четыре месяца с крайнего боя в полулегком. Конечно, это сказалось. Были еще какие-то моменты в моей дальнейшей карьере, но в целом все эти разговоры о кардио — миф.

И я докажу это, дам все ответы. Просто надеюсь, что все эти ребята смогут стоять со мной на средней дистанции и драться, выдерживать то, что я предлагаю. Я знаю, что будет в субботу — там будет настоящий шедевр в моем исполнении".

Проблеск прежнего Конора, изящно задевшего Рикардо Ламаса

— Я выиграл семь или даже, по-моему, восемь боев за полтора года в полулегком весе. Одно время думал: «Блин, надо было оставаться в этом весе. Сейчас бы дрался с Рикардо Ламасами и продолжал бы побеждать». Но я ищу вызовов, поэтому я поднялся.

Дана Уайт угрожает пиратам, ворующим трансляции UFC

— Все, что вам нужно, — стащить нашу трансляцию в субботу. Просто запустите эту трансляцию, и мы поймаем вас, г***ы. Вот просто запустите ее и увидите, что произойдет.

У всех четырех бойцов спросили, будут ли их дети смотреть турнир.

Конор Макгрегор: «Мои дети будут смотреть бой. На самой арене у клетки их не будет, но они будут смотреть за папой по телевизору. И после боя мне не терпится увидеть их снова».

Майкл Чэндлер: «Знаю, что мой сын будет спать. Но он знает, что папа занимается ММА, знает, что такое ММА. Когда я вернусь домой, он, конечно, пересмотрит мой субботний шедевр».

Дастин Порье: «Моя дочь знает, чем я занимаюсь, но мы не разрешаем ей смотреть бои. Но, думаю, когда я вернусь домой, она поможет мне с накладкой швов на мое лицо».

Дэн Хукер: «Моя дочь будет сражаться вместе со мной. Она будет здесь».

Конор обещает поймать Хабиба

Журналист: «Дана, Хабиб вчера дал новое интервью, где заявил, что по-прежнему не хочет расстраивать свою маму и возвращаться к боям. Вы видели это интервью?»

Конор Макгрегор: «Мы поймаем его. Поймаем его!»

О том, что будет, если они с Хабибом случайно встретятся

— Сейчас не 2018 год, а в 2021-й. Уверяю вас, если будет назначен наш бой, то никаких закулисных столкновений не будет. А вот если он продолжит бегать, то здесь я уже не уверен. Посмотрим.

Далее Макгрегор развил свою позицию по текущей ситуации с Хабибом и по их возможному бою.

— Если он [Хабиб] продолжит уклоняться от боя и выполнения своих профессиональных обязательств, то должен быть лишен титула, а мы потом разыграем вакантный пояс. Уверен, что освобождение его от титула произойдет сразу же после нашего боя с Дастином. Мне будет интересно послушать его новые отговорки, но в любом случае я прогнозирую, что его освободят от титула. Я не беспокоюсь по его поводу. Не желаю ему ничего плохого.

Он не говорил, что кто-то из нас должен впечатлить его в эту субботу. Это сказал Дана, но не он сам лично. Давайте сначала проведем наш бой с Дастином. На этой сцене собрались все основные претенденты, передо мной куча других вызовов.

Бой с ним был в 2018-м. С тех пор много времени утекло. Весь мир знает, что бой между нами еще не окончен. Война не окончена. Этот бой нужен нашему спорту, его хочет увидеть весь мир. Но я не буду за ним гоняться.

Порье ставит бой за титул с Хабибом выше боя с Конором

— Безусловно, бой с Конором — гигантское событие, но возможность подраться за титул на UFC 242 — это было нечто особенным. Титульный поединок — это самый главный бой, в котором ты в принципе можешь поучаствовать. И я продолжу стремиться к такому бою и дальше.

Конор хочет, чтобы его хайлайты были на уровне Тайсона и Али

— Я чувствую, что я только начинаю мою карьеру. Все говорят: «Эй, Конор, ты разбогател! Ты теперь богаче Даны. Зачем тебе эти бои?» Но я хочу быть здесь, хочу выступать, драться ради болельщиков. Я молод, и у меня уже много бойцовских хайлайтов. Знаете, что остается в самом конце? Деньги, пояса, все эти вещи приходят и уходят. Но остаются хайлайты.

Бойцовские хайлайты. Посмотрите на Роя Джонса-младшего, на Майка Тайсона — я сам по-прежнему смотрю их хайлайты на YouTube. Как и хайлайты Али. Я хочу, чтобы мои хайлайты смотрели, как кино. Хочу, чтобы, когда вырастит мой сын, мы сядем с ним рядом и пересмотрим мои хайлайты.

UFC 257: Дастин Порье — Конор Макгрегор

Абу-Даби, Бойцовский остров.

24 января. Начало предварительного карда: 02.00 мск, начало основного карда — 06.00 мск.

Прямая трансляция главных боев шоу — РЕН ТВ (06.40 мск).