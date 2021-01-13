«Конор вставал в 5 утра и час шел по холоду, чтобы поймать попутку». Как Макгрегор страдал на работе сантехником

Худшее время в жизни ирландца.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях прошел через жесткий экономический фильтр, прежде чем обрести свободу. Хорошо известно: пока твои навыки в деле, которому бы ты хотел посвятить жизнь, недостаточно хороши — будь добр заниматься работой попроще, пожестче да поскучнее. «Фильтром» Конора стала работа дублинским водопроводчиком. Он занимался ею два года, пока, наконец, в один холодный осенний день не пошел на прямой бунт, просто-напросто отказавшись утром вылезать из-под одеяла ради очередной рабочей смены.

Конор Макгрегор и его возлюбленная Ди Девлин.

«Общество странно устроено, — удивлялся Макгрегор в интервью ESPN. — Вместо того чтобы дать молодому человеку помощь и время найти то, что он полюбит и будет делать со страстью и убеждением, оно нагибает его и заставляет делать то, что ему не нравится. По моим наблюдениям, 95% людей занимаются в жизни тем, от чего не получают удовольствие. Это странно устроено».

Родители Конора — Тони и Маргарет Макгрегор — изначально видели сына адвокатом. Они готовы были даже оплатить ему адвокатский колледж, но встретили жесткий отказ. Тогда Маргарет наша Конору работу сантехником, которую он уже был вынужден принять.

Родители Конора — Тони и Маргарет Макгрегор. Фото The Irish Mirror

«Однажды один из школьных учителей Конора посоветовал ему стать адвокатом, — вспоминал отец бойца Тони Макгрегор в интервью Guardian. — По мнению преподавателя, у сына были задатки именно для этой профессии. Мне очень понравилась идея, и я предложил Конору сделку — мы с мамой даем ему 10 тысяч евро на адвокатский колледж, и ему не приходится идти работать сразу после школы. Тогда я работал в такси и неплохо зарабатывал. Однако Конор наотрез отказался. Когда я возвращался домой после того, как таксовал всю ночь, сын со своей девушкой Ди сидел у телевизора и смотрел бои ММА. Я как-то раз сел посмотреть с ними, но мне это дело не понравилось.

Прошло какое-то время, и он по-прежнему не определился, чем будет заниматься после школы. Тогда мама нашла ему вариант с работой водопроводчиком на строительных объектах. Это была довольно непростая работа. Конор вставал в 5 утра и шел час по холоду и ветру до трассы, где ему нужно было поймать попутку. В Ирландии очень сильные ветра и в 5 утра от нас не ходил никакой общественный транспорт. Ему нужно было ловить попутку и затем 2 часа добираться до предгорья Дублинских гор, где была строительная площадка. Он работал 12 часов и возвращался домой убитый.

Конор Макгрегор возвращает первому тренеру 61 евро, которые он 15 лет назад занял у него, чтобы купить инструменты сантехника. Фото The Sun

Когда я видел его вечером, то понимал, что работа приносит ему страдания. Чтобы подбодрить его, я подкидывал ему деньжат из своих заработков в такси после каждой его смены. Так прошел целый год. Наконец, наступил день, который я никогда не забуду. Прозвенел мой будильник, и ровно в 5.00 я пошел в спальню Конора — будить его на работу. Я зашел в его комнату и сказал: «Конор, пора вставать. Нужно идти на работу». Конор высунул голову из-под одеяла и сказал: «Ты же видишь, эта работа не для меня». Я посмотрел на него, развернулся и вышел, закрыв дверь. Вернулся в свою спальню и сказал Маргарет: «Он не вернется на эту работу. Никогда. Бессмысленно его уговаривать».

После ухода с работы Конор жил какое-то время на пособие и деньги своей девушки Ди Девлин, которая тогда подрабатывала официанткой. Несмотря на то, что в глазах родителей и знакомых дела Макгрегора в то время выглядели максимально паршиво, он неуклонно обрастал все новыми и новыми боевыми навыками, которые приближали его к цели. И спустя несколько месяцев родители Конора, наконец, поверили, что их сын неумолимо продвигается через тот самый «фильтр» к двери выхода.

Конор с поясами Cage Warriors в легком и полулегком весах. Фото cagewarriors.com

Тони Макгрегор решил сходить на бой Конора в Cage Warriors, и именно там он увидел, что его сын превратился в мужчину — сильного и фанатично целеустремленного. Вспоминая тот поход на бой, Макгрегор-старший не может сдержать слез.

«Я не думал, что Конор сможет сделать на боях карьеру, — сказал Тони в интервью BT Sport. — Но потом я увидел его в Cage Warriors. Объявили выход его соперника, и я увидел, как к клетке — под музыку и свет прожекторов — приближается здоровый блокгауз. Я посмотрел на того парня... Он был более возмужалый, чем Конор, был старше. На вид ему было 25, 26, даже 27 лет.

«Он был прав. Нечасто отцы признают это... Но мой сын был прав. А его отец — нет...» #нвк #ушатайка pic.twitter.com/LSCQqCZ3hq — Ilya Andreev (@mrilyusha) January 13, 2021

И я посмотрел на него и подумал: «Мамочки, и это соперник моего сына?» И затем они объявили Конора, и он пошел к клетке под музыку и свет огней. Но когда он шел по этому трапу к клетке, я не увидел там мальчика. Я увидел мужчину... Эта [сцена] всегда у меня перед глазами. Мой мальчик! Превратился в мужчину... Всегда у меня перед глазами... Он был прав. Нечасто отцы признают это... Но мой сын был прав. А его отец — нет".

24 января Конор Макгрегор встретится с Дастином Порье в главном событии вечера на UFC 257 в Абу-Даби.