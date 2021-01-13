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«Конор вставал в 5 утра и час шел по холоду, чтобы поймать попутку». Как Макгрегор страдал на работе сантехником

Никита Горшенин
Никита Горшенин
Корреспондент
Сегодня, 17:00
Конор Макгрегор. Фото Reuters Конор Макгрегор и его возлюбленная Ди Девлин. Родители Конора — Тони и Маргарет Макгрегор. Фото The Irish Mirror Конор Макгрегор возвращает первому тренеру 61 евро, которые он 15 лет назад занял у него, чтобы купить инструменты сантехника. Фото The Sun Конор с поясами Cage Warriors в легком и полулегком весах. Фото cagewarriors.com
Конор Макгрегор. Фото Reuters
Теги:
Худшее время в жизни ирландца.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях прошел через жесткий экономический фильтр, прежде чем обрести свободу. Хорошо известно: пока твои навыки в деле, которому бы ты хотел посвятить жизнь, недостаточно хороши — будь добр заниматься работой попроще, пожестче да поскучнее. «Фильтром» Конора стала работа дублинским водопроводчиком. Он занимался ею два года, пока, наконец, в один холодный осенний день не пошел на прямой бунт, просто-напросто отказавшись утром вылезать из-под одеяла ради очередной рабочей смены.

Конор Макгрегор и его возлюбленная Ди Девлин.
Конор Макгрегор и его возлюбленная Ди Девлин.

«Общество странно устроено, — удивлялся Макгрегор в интервью ESPN. — Вместо того чтобы дать молодому человеку помощь и время найти то, что он полюбит и будет делать со страстью и убеждением, оно нагибает его и заставляет делать то, что ему не нравится. По моим наблюдениям, 95% людей занимаются в жизни тем, от чего не получают удовольствие. Это странно устроено».

Родители Конора — Тони и Маргарет Макгрегор — изначально видели сына адвокатом. Они готовы были даже оплатить ему адвокатский колледж, но встретили жесткий отказ. Тогда Маргарет наша Конору работу сантехником, которую он уже был вынужден принять.

Родители Конора — Тони и Маргарет Макгрегор. Фото The Irish Mirror
Родители Конора — Тони и Маргарет Макгрегор. Фото The Irish Mirror

«Однажды один из школьных учителей Конора посоветовал ему стать адвокатом, — вспоминал отец бойца Тони Макгрегор в интервью Guardian. — По мнению преподавателя, у сына были задатки именно для этой профессии. Мне очень понравилась идея, и я предложил Конору сделку — мы с мамой даем ему 10 тысяч евро на адвокатский колледж, и ему не приходится идти работать сразу после школы. Тогда я работал в такси и неплохо зарабатывал. Однако Конор наотрез отказался. Когда я возвращался домой после того, как таксовал всю ночь, сын со своей девушкой Ди сидел у телевизора и смотрел бои ММА. Я как-то раз сел посмотреть с ними, но мне это дело не понравилось.

Прошло какое-то время, и он по-прежнему не определился, чем будет заниматься после школы. Тогда мама нашла ему вариант с работой водопроводчиком на строительных объектах. Это была довольно непростая работа. Конор вставал в 5 утра и шел час по холоду и ветру до трассы, где ему нужно было поймать попутку. В Ирландии очень сильные ветра и в 5 утра от нас не ходил никакой общественный транспорт. Ему нужно было ловить попутку и затем 2 часа добираться до предгорья Дублинских гор, где была строительная площадка. Он работал 12 часов и возвращался домой убитый.

Конор Макгрегор возвращает первому тренеру 61 евро, которые он 15 лет назад занял у него, чтобы купить инструменты сантехника. Фото The Sun
Конор Макгрегор возвращает первому тренеру 61 евро, которые он 15 лет назад занял у него, чтобы купить инструменты сантехника. Фото The Sun

Когда я видел его вечером, то понимал, что работа приносит ему страдания. Чтобы подбодрить его, я подкидывал ему деньжат из своих заработков в такси после каждой его смены. Так прошел целый год. Наконец, наступил день, который я никогда не забуду. Прозвенел мой будильник, и ровно в 5.00 я пошел в спальню Конора — будить его на работу. Я зашел в его комнату и сказал: «Конор, пора вставать. Нужно идти на работу». Конор высунул голову из-под одеяла и сказал: «Ты же видишь, эта работа не для меня». Я посмотрел на него, развернулся и вышел, закрыв дверь. Вернулся в свою спальню и сказал Маргарет: «Он не вернется на эту работу. Никогда. Бессмысленно его уговаривать».

После ухода с работы Конор жил какое-то время на пособие и деньги своей девушки Ди Девлин, которая тогда подрабатывала официанткой. Несмотря на то, что в глазах родителей и знакомых дела Макгрегора в то время выглядели максимально паршиво, он неуклонно обрастал все новыми и новыми боевыми навыками, которые приближали его к цели. И спустя несколько месяцев родители Конора, наконец, поверили, что их сын неумолимо продвигается через тот самый «фильтр» к двери выхода.

Конор с поясами Cage Warriors в легком и полулегком весах. Фото cagewarriors.com
Конор с поясами Cage Warriors в легком и полулегком весах. Фото cagewarriors.com

Тони Макгрегор решил сходить на бой Конора в Cage Warriors, и именно там он увидел, что его сын превратился в мужчину — сильного и фанатично целеустремленного. Вспоминая тот поход на бой, Макгрегор-старший не может сдержать слез.

«Я не думал, что Конор сможет сделать на боях карьеру, — сказал Тони в интервью BT Sport. — Но потом я увидел его в Cage Warriors. Объявили выход его соперника, и я увидел, как к клетке — под музыку и свет прожекторов — приближается здоровый блокгауз. Я посмотрел на того парня... Он был более возмужалый, чем Конор, был старше. На вид ему было 25, 26, даже 27 лет.

И я посмотрел на него и подумал: «Мамочки, и это соперник моего сына?» И затем они объявили Конора, и он пошел к клетке под музыку и свет огней. Но когда он шел по этому трапу к клетке, я не увидел там мальчика. Я увидел мужчину... Эта [сцена] всегда у меня перед глазами. Мой мальчик! Превратился в мужчину... Всегда у меня перед глазами... Он был прав. Нечасто отцы признают это... Но мой сын был прав. А его отец — нет".

24 января Конор Макгрегор встретится с Дастином Порье в главном событии вечера на UFC 257 в Абу-Даби.

Порье – Макгрегор: главное о бое UFC 257, новости, обзоры, видео, онлайн трансляция, реакция

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