В UFC объявили, что третий бой Макгрегора и Порье состоится

UFC объявил, что бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится на турнире UFC 264.

Мероприятие состоится в Лас-Вегасе (США). Турнир пройдет в присутствии болельщиков и состоится 10 июля.

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Dustin Poirier vs Conor McGregor 3 at #UFC264 in Las Vegas!!



?? https://t.co/3cDncyuuHF pic.twitter.com/KU7usyz1u8 — UFC Europe (@UFCEurope) April 14, 2021

Этот поединок станет третьим для Макгрегора и Порье между собой. В январе 2021 года Порье отправил в нокаут Макгрегора, взяв реванш за поражение семилетней давности.

На счету 32-летнего Макгрегора 22 победы и 5 поражений в ММА. У 32-летнего Порье 27 побед и 6 поражений. 12 апреля Макгрегор заявлял, что его поединок с Порье не состоится.