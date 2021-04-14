В UFC объявили, что третий бой Макгрегора и Порье состоится
14:46
UFC объявил, что бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится на турнире UFC 264.
Мероприятие состоится в Лас-Вегасе (США). Турнир пройдет в присутствии болельщиков и состоится 10 июля.
It's signed!— UFC Europe (@UFCEurope) April 14, 2021
Dustin Poirier vs Conor McGregor 3 at #UFC264 in Las Vegas!!
?? https://t.co/3cDncyuuHF pic.twitter.com/KU7usyz1u8
Этот поединок станет третьим для Макгрегора и Порье между собой. В январе 2021 года Порье отправил в нокаут Макгрегора, взяв реванш за поражение семилетней давности.
На счету 32-летнего Макгрегора 22 победы и 5 поражений в ММА. У 32-летнего Порье 27 побед и 6 поражений. 12 апреля Макгрегор заявлял, что его поединок с Порье не состоится.
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